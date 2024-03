Posticipo Serie A | Inter-Napoli 1-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 17 marzo 2024) 22.40 L''manca' la vittoria in campionato per la prima volta nel 2024. Doppia parata di Meret che risponde al colpo di testa di Darmian e alla stoccata di Lautaro ben appostato. Ospiti vivaci, Raspadori e Traoré hanno buone chance. Il sigillo, però, è di Darmian, che gira in rete il centro basso di Bastoni al 43'. Ripresa. Meret disinnesca la punizione di Dimarco.Juan Jesus mura Barella a colpo sicuro.Poi il difensore partenopeo (82') è protagonista nell' altra area: corner prolungato e facile colpo di testa per il pari.