Poste Italiane | uffici chiusi a fine marzo | ecco perché

(Di domenica 17 marzo 2024) Sciopero21: 24 ore di stop per protestare contro privatizzazioni e lavoro precario. Scopriamo tutti i dettagli e come organizzarsi con glinelle righe a seguire.sarà interessata da uno sciopero di 24 ore il 212024, proclamato dai sindacati Slc Cgil, Fisascat Cisl, Uilcom Uil e Failp Cisal. L’agitazione coinvolgerà tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, su tutto il territorio nazionale. Le motivazioni dell’agitazione sono molteplici: Privatizzazioni: I sindacati temono che la cessione di rami d’azienda e la svendita di quote societarie, come ipotizzato dal governo Meloni, possano portare a: Deterioramento dei servizi: con possibili tagli alle consegne, riduzione ...

Poste Italiane ricerca in provincia di Siena portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Per candidarsi è sufficiente inserire entro domani il proprio curriculum vitae sulla pagina ... (lanazione)

Poste Italiane – Iglesias, nell’ufficio postale di Serra Perdosa due cartoline “puzzle” per la festa del papà - Poste Italiane – Iglesias, nell’ufficio postale di Serra Perdosa due cartoline “puzzle” per la festa del papà Con le cartoline “Da grande voglio fare il papà” e “Superpapà” si scrive il messaggio, si ...sardegnareporter

Continua la polemica per la chiusura delle Poste: gli uffici non riapriranno per 3 mesi - Non si ferma la polemica relativa alla chiusura dell’ufficio delle Poste di Lanzo, la cui saracinesca resterà abbassata per ben 3 mesi.giornalelavoce

Ultimo giorno! Postini cercasi in tutta Italia - Per candidarsi all’incarico di postini sarà sufficiente inserire, entro lunedì 18 marzo, il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito http ...ilnuovoterraglio