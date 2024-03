Porcellana cinese incontra cosmetici francesi

(Di domenica 17 marzo 2024) Parigi, 17 mar – (Xinhua) – Una scatola regalo speciale diche unisce caratteristiche distintive della Cina e della Francia e’ stata recentemente esposta in una mostra a Parigi. Scoprite cosa rende speciale il suo design. Agenzia Xinhua

Usa: mostra della Porcellana bianca di Dehua a New York (2) - Un evento di cinque giorni per esporre la Porcellana bianca prodotta nella Contea di Dehua, nella provincia cinese sud-orientale del Fujian, e’ iniziato giovedi’ a Midtown, New York City, con 105 ...romadailynews

Dopo la rivolta dei Boxer, Pierre Loti ammira la fatiscente Cina imperiale - Tra contin ...ilmanifesto

Viaggio in Cina. Jiangsu, alle radici del Dragone - Tour a Jiangsu, la provincia con un ricco patrimonio culturale che dialoga col futuro. Dai siti storici di Nanchino ai giardini di Yangzhou, dove impazza la moda dei selfie... in abiti tradizionali ...iodonna