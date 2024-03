Ponte sullo Stretto | tutte le criticità dell’opera | spunta il nodo test ambientale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 17 marzo 2024) Nei giorni scorsi, il comitato scientifico esterno incaricato di valutare la fattibilità deldi Messina aveva espresso un giudizio favorevole sull’opera. Tuttavia, nella sua relazione di 51 pagine, aveva evidenziato 68 “mancanze” onel progetto definitivo di Eurolink. Questo ha generato una nuova polemica sull’infrastruttura proposta dal ministro Matteo Salvini, dopo l’indagine della procura di Roma incentrata sulle firme giunte in 24 ore e sui documenti mancanti. Ma oltre a questo problema c’è anche quello della Commissione Via Vas, nominata dal ministero dell’Ambiente nel 2020 e che dovrà dare uno dei pareri più attesi all’opera di collegamento tra Sicilia e Calabria, che però scadrà in pieno esame del progetto. E dal momento che i motori sulsono accesi a tutto ...