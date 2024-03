Plebiscito per Putin in Russia Gli Usa | Elezioni né libere | né giuste

(Di domenica 17 marzo 2024) Come da attese, Vladimirha stravinto lepresidenziali in. Stando alle proiezioni sui primi dati, il capo del Cremlino dovrebbe ottenere ben oltre l'80% delle preferenze, un vero e proprio, un record considerato le precedenti tornate elettorali dove si era fermato...

