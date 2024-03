Playoff Superlega 2023 2024 volley | tutti i risultati

(Di domenica 17 marzo 2024)deidelladimaschile. Terminata la stagione regolare, le migliori otto formazioni della classifica proseguono la corsa verso lo Scudetto. Le perdenti dei quarti di finale raggiungono poi la nona e la decima classificata della regular season nei5° posto, che mettono in palio la qualificazione alla prossima Challenge Cup. Chi si aggiudicherà il titolo di Campione d’Italia? Non ci resta che scoprirlo seguendo gli scontri diretti che si preannunciano ancora una volta spettacolari. Di seguito, l’esito di tutte le partite deiScudetto de dei5° posto della. TABELLONE ...

Apprensione, attesa, entusiasmo: quante emozioni nella Gara3 fra Gas Sales Bluenergy e Milano. VIDEO - Una partita incredibile, una delle più emozionanti degli ultimi anni. Una sfida inizialmente dominata fino al 16-11 del secondo set, poi sfuggita di mano, praticamente persa sul 22-24 del quarto, recu ...sportpiacenza

Mint Vero Volley Monza, gara-3 con Civitanova vale la semifinale scudetto - Non vuole smettere di stupire la MINT Vero Volley Monza, nuovamente in campo per affrontare Gara-3 dei Quarti di Finale Playoff.milanosportiva

LIVE – Perugia-Verona 1-0 (25-22, 8-4): gara-3 quarti Playoff Superlega 2023/2024 volley in DIRETTA - La diretta testuale di Perugia-Verona, gara-3 dei Playoff Scudetto di Superlega 2023/2024 di volley maschile: punteggio e aggiornamenti live ...sportface