Pioltello | scuola chiusa per Ramadan Parla il preside | “La politica non c’entra | qui lavoriamo per l’integrazione”

(Di domenica 17 marzo 2024)(Milano) – “La chiusura dellaper il fine? Un momento di festa in una, nei numeri e nei fatti, multietnica e inclusiva. Non per un solo giorno: ma tutto l'anno”. Tiene banco e fa scalpore la scelta della dirigenza e del consiglio di istituto dellaIqbal Masih di, nel Milanese, di chiudere le porte il 10 aprile, giorno di fine digiuno rituale della ricorrenza islamica. Alessandro Fanfoni, romano, dirige l'istituto pioltellese dal settembre 2019. 1.270 alunni fra infanzia, primarie e medie, con una presenza straniera di oltre il 43%, in aumento di 80-100 iscritti l'anno. Scelta scolastica, polemiche politiche. Fra le voci “contro” quelle dell'euromentare Silvia Sardone e del sindaco di Sesto San Giovanni Roberto ...

Pioltello (Milano) – Un giorno di vacanza a scuola in occasione della fine del Ramadan (Eid al Fitr). Succede a Pioltello , nel Milanese, all’istituto comprensivo Iqbhal Masih. Nella scuola si starà ... (ilgiorno)

Pioltello (Milano) – Ha f atto discutere la decisione dell’istituto comprensivo Iqbhal Masih di Pioltello di fissare un giorno di vacanza in occasione della fine del Ramadan (Eid al Fitr). La scuola ... (ilgiorno)

scuola chiusa per il Ramadan, scoppia la polemica politica. Da Salvini a Gasparri, che interroga il ministro Valditara: “Ma si può” - “Voglio capire dal ministro Valditara se la incredibile decisione di chiudere una scuola per il ramadan sia ammissibile. Rispetto per tutti ma imposizioni da nessuno”. Così il presidente dei senatori ...ilfattoquotidiano

scuola italiana chiusa per la fine del Ramadan, è polemica: “processo di islamizzazione” - Una decisione di una scuola italiana ha scatenato un mare di polemiche. Il riferimento è alla scelta dell’Istituto Comprensivo Statale di Pioltello (Milano), che ha annunciato un giorno di vacanza ...strettoweb

scuola chiusa per Ramadan, ira di Salvini: "Inaccettabile" - Continua a far discutere la chiusura della scuola di Pioltello, a Milano, il prossimo 10 aprile per la celebrazione della fine del Ramadan. Il dirigente scolastico ha giustificato la decisione, ...ilgiornale