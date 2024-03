Pioltello | scuola chiusa per la fine del Ramadan La sindaca | “Un atto di civiltà”

(Di domenica 17 marzo 2024)(Milano) – Ha fdiscutere la decisione dell’istituto comprensivo Iqbhal Masih didi fissare un giorno di vacanza in occasione delladel(Eid al Fitr). Laresteràmercoledì 10 aprile in concomitanza dell’importante festività musulmana. La decisione ha sollevato polemiche da parte della Lega. In particolare l’eurodeputata del Carroccio Silva Sardone ha parlato di un “pericoloso arretramento sulla nostra identità”. Di tutt’altro parere ladi, Ivonne Cosciotti, per la quale si tratta di “undi”. "C'è chi ha da ridire ma io lo trovo undi- ha detto Cosciotti -. Non lo sapevo, ...

