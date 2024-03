Pioli se la prende con Baroni per il giallo a Theo | «Vanno lasciati stare i giocatori degli altri»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 17 marzo 2024) Il Milan diha battuto il Verona 1-3 con una prestazione convincente. Il primo gol l’ha segnatoHernandez, che poi è stato ammonito per l’esultanza e salterà la prossima partita, che sarà contro la Fiorentina.: «esulta sempre così, non ha fatto niente»a Dazn ha parlato di quello che è successo: «Lui esulta sempre così, dice sempre ‘parlate, parlate’. Non era una protesta o una mancanza di rispetto verso la tifoseria avversaria. L’intervento dell’allenatore del Verona ha fatto in modo che scaturisse un diverbio, un’incomprensione. Manon ha fatto niente e ora avremo un giocatore squalificato. Credo che si debba parlare tanto e bene con i propri, e si debba lasciargli». La società ...