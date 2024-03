Pineto-Arezzo oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 17 marzo 2024) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di. La squadra abruzzese si trova appena fuori dalla zona playoff e in questo finale di stagione farà di tutto per provare a rientrare tra le prime dieci. Anche i toscani, dal loro canto, coltivano delle importanti ambizioni di playoff e venderanno cara la pelle. I padroni di casa sono reduci da una vittoria, una sconfitta e tre pareggi nelle ultime cinque, quindi sperano di ritrovare i tre punti per alimentare le speranze di playoff. Gli ospiti, invece, sono forti delle tre vittorie nelle ultime cinque e hanno come obiettivo tenere gli abruzzesi dietro ...

di Luca Amorosi Arezzo La partita di domenica a Pineto può aprire una nuova fase per l’ Arezzo in questo finale di torneo. Se finora lo sguardo andava prima di tutto indietro per controllare la ... (sport.quotidiano)

Torres, l’inseguimento riparte da Ancona - Oggi: ore 14 Recanatese - Olbia, Ancona - Torres e Pineto-Arezzo. Ore 16.15: Gubbio - Perugia. Ore 18.30 Fermana-Sestri Levante. Ore 20.45 Vis Pesaro-Cesena. Classifica: Cesena 77; Torres 68; ...ilrestodelcarlino

Pineto, Beni: "Con l'Arezzo gara importante per la salvezza" - Il Pineto ospita l'Arezzo in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per la zona playoff. Il tecnico degli abruzzesi, Roberto Beni, pensa prima di tutto alla salvezza: "Ripartiamo da ...tuttoc

Serie C, il Pineto ospita l’Arezzo: le probabili formazioni - Il Pineto ritorna in campo in questa trentaduesima giornata di Serie C contro l'Arezzo. Una sfida da vincere per chiudere il discorso salvezza.abruzzo.cityrumors