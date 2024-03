Pineto-Arezzo 1-3 | gli amaranto volano in Abruzzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024)(Teramo), 17 marzo 2024 – L’sbanca, sfatando il tabù con gli abruzzesi e superando un insidioso test playoff. In trasferta glinon vincevano dalla gara con la Carrarese e non segnavano dal pareggio di Pontedera: in un colpo solo il Cavallino ne segna tre, ritrova i gol di Pattarello e centra la seconda vittoria di fila. Niente turnover stavolta per Indiani, che conferma modulo e dieci undicesimi della formazione di domenica scorsa, con il solo Montini al posto di Coccia. Pronti-via e l’rischia subito grosso: Gambale crossa in mezzo ma Njambé non riesce a ribadire in rete a pochi passi dalla porta. Dopo un approccio complicato, l’si ricompone e al 16’ trova il vantaggio su schema da calcio d’angolo: Guccione batte basso all’indietro per ...