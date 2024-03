Piccola lettera ai No Vax

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 17 marzo 2024)ai no-vax. Eravate diversissimi… fascisti, comunisti, clericali, atei, libertari, statalisti, e poi anche terrapiattisti, complottisti, negazionisti ecc. Eravate diversissimi, ma tutti egualmente messi ai margini. E questo perché non volevate essere rinchiusi in casa, prima, e subire un Tso a base di farmaci sperimentali, poi. Per questo motivo è stato per me un piacere e un onore essere dalla vostra parte. Prima immagino che mi odiavate (“se” e “quando” mi conoscevate) perché mi piace il mercato, l’anarchia, la concorrenza, la finanza senza frontiere, la libera espressione senza freni, l’evasione fiscale, la secessione di tutti da tutti, ecc. E magari, chi lo sa?, forse ora siete tornate a odiarmi per quegli stessi motivi. Ma io continuo a sentirvi vicini, perché è in quel nostro isolamento durato due anni (quando ci hanno detto rozzi, ...