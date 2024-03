Pesta e minaccia la convivente | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Da due anni continuava a vessarla erla. Sono scattate le manette per un italiano di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, che ora dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti nei confronti della38enne. I carabinieri sono intervenuti a Bresso dopo che la donna è riuscita a chiamare il 112. La vittima ha raccontato di subire da tempo continue violenze, culminati nell’ultimo episodio. Durante l’aggressione la 38enne è stata percossa,ta e privata della possibilità di allontanarsi da casa. Tutto alla presenza del figlio di 8 anni. L’uomo, che nel frattempo si era allontanato dall’abitazione, è stato rintracciato,e portato in carcere, sulla base degli elementi raccolti nell’immediatezza in relazione all’ultimo episodio. Sempre i carabinieri hanno...