Pesca | nel prossimo weekend Carpfishing | a Campotto la nazionale femminile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Nel week-end del 22-23-24 marzo ladisarà per la terza volta presente a, ospite della societàtori sportivi srgentani. Nei pescosissimi laghetti della “Buca”, così chiamata in gergo dai soci, le campionesse azzurre effettueranno il primo stage di allenamento di questa loro stagione agonistica. Oltre alle 4 coppie che formano la, saranno presenti anche le 4 coppie di ragazze che parteciperanno alcampionato italiano. Le atlete provengono da tutta Italia e lo stage sarà un’ottima occasione per riprendere l’attività agonistica, nonché per studiare nuove tecniche die di lancio. Queste le coppie che formano la: Mainetti ...