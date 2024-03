Pérez-Reverte | l’infamia peggiore? Ieri come oggi | la mancanza di carità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024)LA RISATA DEI RATTI L’ho rivista per caso, cercando un’altra cosa, in un vecchio libro sui fotografi di "Life". E pensate un po’. Ho il mio album di foto infami: foto che a volte sono perfino vere, fatte da me stesso. E salta fuori che un’immagine che conosco fin da bambino, scattata da un altro in una guerra che non ho nemmeno vissuto, continua a impressionarmi. Magari è un bene che sia così, e il giorno in cui quella foto smetterà di colpirmi mi sarò incallito più del dovuto. Che ne so. Fatto sta che ci sono immagini che simbolizzano cose, e questa ritrae uno degli aspetti più vili della condizione umana. La scattò Robert Capa a Chartres, nell’agosto del 1944, quando la città venne liberata dai tedeschi. Al centro dell’immagine cammina una donna giovane con i capelli appena rasati, in vestaglia e con un bambino di poche settimane in ...