Perché Mara Venier e Simona Ventura hanno litigato?

Cambia la programmazione di Canale 5. Terra Amara non andrà più in onda nel pomeriggio ma solo il venerdì in prima serata. Al suo posto, la nuova serie turca intitolata Endless love.Continua a ... (fanpage)

Nelle prossime puntate di Terra Amara finalmente Zuleyha perdona Hakan . La Altun, al momento, è furiosa con il ricco imprenditore, in quanto ha scoperto da poco che il suo vero nome non è Mehmet ... (latuafonte)

Chi è Syria: età, vero nome, carriera, vita privata, marito, figli della cantante: ...da Mara Venier in onda su Rai 1 dalle 14,00. La cantante sarà in studio insieme a Seva Borzak Jr, figlio dell'indimenticabile Gabriella Ferri, per parlare del nuovo concerto - spettacolo 'Perché non ...

Domenica in: Simona Ventura e Giovanni Terzi raccontano la loro storia d'amore, il ricordo di Gabriella Ferri con il figlio: ROMA - Oggi (17 marzo), dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, andrà in onda la 27puntata di 'Domenica In' condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un'intervista a Simona Ventura e Giovanni Terzi, che racconteranno la loro storia d'amore e le prossime nozze annunciate ...