Perché Lisa Vittozzi ha vinto la Coppa del Mondo di biathlon con la sua peggior gara dell’anno

(Di domenica 17 marzo 2024)haladelgenerale di. L’azzurra ha alzato al cielo la prestigiosa Sfera di Cristallo per la prima volta in carriera, mettendo le mani sul globo overall dopo una lunga rincorsa e un recupero funambolico nei confronti della norvegese Ingrid Tandrevold. La sappadina ha operato il decisivo sorpasso vincendo la sprint e l’inseguimento di Canmore, poi nella mass start odierna sulle nevi canadesi ha controllato la situazione.si era infatti presentata all’ultimacon un vantaggio di 61 punti nei confronti dell’avversaria diretta, quando sul piatto ne restavano soltanto 90 a disposizione. I conti erano presto fatti: la 29enne avrebbe fatto festa arrivando nelle prime undici posizioni ...