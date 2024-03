Per la prima volta una scuola in Italia chiuderà per una festa islamica

(Di domenica 17 marzo 2024) Mercoledì 10 aprile per laini bambini di unarispetteranno un giorno di chiusura per una. Agli studenti dell'istituto comprensivo Iqbhal Masih (asilo, medie ed elementari) del Pioltello (Milano) è stato infatti accordato dal consiglio di istituto...

Un successo oltre le aspettative. sold out al Rosolino Club di Napoli per l’attesa festa di beneficenza della LIlt di Napoli guidata dal professor Adolfo Gallipoli D’Errico, ”Benvenuta Primavera” , ... (ildenaro)

Cerca di non sentire le "voci", Vincenzo Italiano . E' ormai chiaro che la carriera lo porterà lontano da Firenze (quasi certo l'approdo a Napoli), ma vorrebbe andarsene dopo aver riportato la ... (firenzepost)

(Adnkronos) – Il gentleman Jannik Sinner k.o. a Indian Wells. L’azzurro viene sconfitto nella semifinale del Masters 1000 dallo spagnolo Carlos Alcaraz , che si impone in 3 set e infligge al 22enne ... (seriea24)

Perché I Professionisti Della Nutrizione Apprezzano Tè Verde, Vantaggi Per La Salute E Linee Guida Per Le Dosi - Carolina Castro: quanto dovresti mangiare Gli esperti esprimono le loro opinioni. PhD Candidate (Health Services), Post Graduate Functional Clinical Nutrition, Bachelor's Degree Nutrition and Dieteti ...msn

Prince, il cane strappato alla mamma e sfruttato per chiedere l’elemosina - Prince, il cane strappato alla mamma e sfruttato per chiedere l'elemosina. E' stato salvato dalle volontarie di Zampa Trentina.blitzquotidiano

Women, Pachera: “Parma costruito per la Serie A, ma noi ci crediamo” - Matteo Pachera ha parlato al canale ufficiale del club alla vigilia del match in programma domani al Sinergy Stadium ...calciohellas