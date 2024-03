Per la Fermana è quasi l’ultima spiaggia | Ci crediamo | insieme possiamo farcela

(Di domenica 17 marzo 2024) Tutto pronto per-Sestri Levante.è arrivata. Fischio d’inizio alle ore 18:30 al Bruno Recchioni. Alla squadra di mister Mosconi servono assolutamente i tre punti per mantenere vivo il sogno playout. In settimana la partita è stata caricata nel migliore dei modi, la squadra è pronta e vuole regalare speranza ai suoi tifosi. Alla vigilia del match, l’allenatore dellaMosconi ha parlato del momento dei gialloblù ai microfoni del club: "Abbiamo fatto una settimana bella importante, lavorando nel modo giusto sia a livello fisico che tattico. C’è grande voglia e applicazione da parte dell’intero gruppo. Ci attende una squadra importante e che gioca bene. Ma per noi chi abbiamo di fronte cambia poco: anche avessimo di fronte il Barcellona è importante superare i nostri standard, andare ...

