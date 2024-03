(Di domenica 17 marzo 2024) I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti oggi, 17 marzo 2024, intorno alle 14.30 nel comune disulla SP 85, per un incidente stradale dove un’vettura è finita fuori dalla sede stradale rimanendo in bilico sullaL'articolo proviene da Firenze Post.

auto finisce fuori strada e resta in bilico sulla scarpata - Incidente con due feriti che poteva finire in tragedia visto che la loro auto, finita fuori strada, è rimasta in bilico su una scarpata. È accaduto nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, sulla strada ...firenzetoday

Pelago: auto sbanda e finisce in una scarpata. Estratti i due passeggeri rimasti incastrati - I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti oggi, 17 marzo 2024, intorno alle 14.30 nel comune di Pelago sulla SP 85, per un incidente stradale dove un’autovettura è finita fuori dalla ...firenzepost

Intrappolati in auto in bilico sulla scarpata. Coppia portata in salvo - E’ successo nel comune di Pelago, lungo la Sp 85. L’uomo e la donna sono usciti fuori strada con l’auto, sono stati estratti dai vigili del fuoco e trasportati in ambulanza Firenze, 17 marzo 2024 – ...lanazione