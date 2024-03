Paura per Joe Barone | trasportato d’urgenza in ospedale | Atalanta-Fiorentina a rischio rinvio

Joe Barone , direttore generale della Fiorentina , ha accusato un malore prima dell’inizio di Fiorentina –Atalanta, match valido per la 29esima giornata di Serie A in programma alle ore 18. Il dg è ... (ilfattoquotidiano)

Joe Barone , direttore generale della Fiorentina , ha accusato un malore prima dell’inizio di Atalanta- Fiorentina , match valido per la 29esima giornata di Serie A in programma alle ore 18. Il dg è ... (ilfattoquotidiano)

FIORENTINA - Malore per Joe Barone, a rischio il match con l'Atalanta - Paura per il dirigente della Fiorentina Joe Barone priam del match con l'Atalanta. Il direttore generale della Viola è stato trasportato in ospedale. C'è l'ipotesi rinvio del match: "Malore per Joe Ba ...napolimagazine

MALORE PER JOE BARONE: A RISCHIO ATALANTA-FIORENTINA - Paura per il dirigente della Fiorentina Joe Barone priam del match con l'Atalanta. Il direttore generale della Viola è stato trasportato ...sportmediaset.mediaset

Paura Fiorentina, malore per Joe Barone: portato d'urgenza in ospedale. Chiesto il rinvio - Spavento prima dell'inizio del match contro l'Atalanta per il direttore generale viola, che ha lasciato lo stadio in ambulanza: cos'è successo ...corrieredellosport