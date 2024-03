Paura Fiorentina | malore per il dg Joe Barone | portato d’urgenza in ospedale Rinviato il match con l’Atalanta

(Di domenica 17 marzo 2024) Joe, direttore generale della, ha accusato unprima dell’inizio di Atalanta-valido per la 29esima giornata di Serie A in programma alle ore 18. Il dg è statoin: prima ai Riuniti di Bergamo e poi al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono gravi. Laha ottenuto il rinvio della partita contro. Al momento delsi trovava insieme al resto della squadra. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

