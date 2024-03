Patrick Zaki | “Nuova vita a Bologna | mi sento a casa”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 17 marzo 2024) "Sono fortunato perché sono qui in Italia". L'appello per Ilaria Salis: "Bisogna fare qualcosa" "Sto bene, ami. Ora bisogna fare qualcosa per Ilaria Salis".si esprime così oggi a Verissimo in una lunga intervista in cui ripercorre le tappe della sua vicenda: dall'arresto in Egitto nel 2020 ai