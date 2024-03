Patrick Zaki |  chi sono i genitori Ezzat Zaki e Nadia Girgi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 marzo 2024) Idis,entrambi cristiani copti e vivono in Egitto.stati una presenza costante nella vita di, supportandolo durante i suoi studi e la sua detenzione.è un ingegnere in pensione, mentres è una casalinga.ha una sorella maggiore, Marise, che vive in Italia. Marise è stata una voce importante nella campagna per la liberazione di suo fratello, e ha lavorato instancabilmente per sensibilizzare l’opinione pubblica sul suo caso....