Patrick Zaki a Verissimo | “Ho sentito mia mamma urlare” | Video Mediaset

(Di domenica 17 marzo 2024)ha presentato il suo libro.ha parlato della sua vita soffermandosi soprattutto sul momento in cui è stato arrestato. Era tornato a casa per volere della, all’aeroporto stava compilando i documenti quando gli hanno chiesto di aspettare perché il suo nome era uguale a quello segnalato. A quel puntoha chiamato il padre: “homia” e poi ha cancellato delle foto dal cellulare. Ecco ilcon l’intervista integrale.

