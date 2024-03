(Di domenica 17 marzo 2024) Ladi Bergamo è la prima sede della polizia di Stato inad aver avviato, dallo scorso 5 marzo, una sperimentazione per semplificare la procedura di prenotazione on line dei. L’agenda che metteva a disposizione un numero considerevole ma limitato di posti al giorno (che spesso andava rapidamente occupati fin dalle prime ore della mattinata) è stata sostituita con unaagenda: una ordinaria, per chi non prevede di partire a breve, e un’altra prioritaria, per chi invece necessita di avere un documento entro 30 giorni, giustificato, con tanto di documentazione, per motivi di turismo, lavoro o salute. Un servizio (il sito è passaportonline.poliziadistato.it) che, nei primi 8 giorni di attività, ha già dato i suoi frutti: le prenotazioni ordinarie sono già state oltre 7mila, da maggio a ...

Passaporti, basta intoppi. La doppia priorità funziona. Questura capofila in Italia - Tutto questo ha fatto aumentare gli appuntamenti giornalieri all’Ufficio Passaporti di via Noli dai precedenti 240 agli attuali 300, di cui 250 per i Passaporti ordinari e il resto per quelli urgenti.ilgiorno

