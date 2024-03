Parcheggio ex Ape | al via i lavori Aree sosta alternative per i pendolari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Ilex Ape di viale Rinaldo Piaggio chiude per essere demolito e riapire, in tempi brevi, per far spazio al Vespa world days in programma ad aprile. E il comune corre ai ripari per dare un’alternativa ai. Da domani infatti, sarà interdetto allaper alcuniche saranno effettuati sulla zona fino al 9 aprile. Si tratta di interventi di demolizione della sovrastruttura metallica, non più rinviabili e che andranno avanti per circa venti giorni. Il Comune di Pontedera, in accordo con Siat, ha previsto, per questo periodo, una serie di correttivi e soluzioni. Per quanto riguarda i 105 titolari di abbonamentodelex Ape, nel periodo 18 marzo - 9 aprile, potrannore, con le stesse ...