Parcheggi pubblici | dalla Regione Toscana contributi ai Comuni per realizzarli

(Di domenica 17 marzo 2024) Realizzareper decongestionare i centri urbani, favorire la mobilità e rendere più fruibile e godibile i luoghi della. E’ uno degli obiettivi delle politiche di governo dellache ha deciso di assegnareaiper. La Giunta di palazzo Strozzi Sacrati ha già dato il via libera alla delibera proposta dall’assessore al governo del territorio Stefano Baccelli con cui vengono individuate le linee guida per l’assegnazione delle risorse ai. Quelli interessati dovranno partecipare con i loro progetti all’Avviso pubblico di prossima uscita per la selezione delle richieste di contributo. “L’obiettivo – ha detto il presidente Eugenio Giani- è quello di riqualificare le aree urbane, le aree a ...

Pontedera, via ai lavori al Parcheggio ex Ape: modifiche temporanee alla sosta - Il Parcheggio ex Ape di viale Rinaldo Piaggio sarà interdetto alla sosta per alcuni lavori che saranno effettuati sulla zona a partire da lunedì 18 marzo, con termine previsto 9 aprile. Si tratta di ...pisatoday

Bonifica contro le vampe di San Giuseppe a Palermo, numerose cataste rimosse - Gli agenti di polizia di Stato con i colleghi della municipale e gli operai della Rap hanno rimosso diverse cataste di legna pronte per essere incendiate nei giorni a ridosso […] ...blogsicilia

Una passeggiata per scoprire l’intelligenza (artificiale) in città - A Torino PopAI ha organizzato una AI Walk per mostrare come l'intelligenza artificiale è già tra noi, anche in città. Ne parliamo con Emanuela Girardi, presidente dell’associazione e di ADRA, partner ...economyup