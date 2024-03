Papa | gloria non è fama | è dono e perdono

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 17 marzo 2024) 12.45 "La, per Dio, non corrisponde al successo umano,allao alla popolarità... Per Dio laè amare fino a dare la vita", la"è fatta die per". Lo ha dettoFrancesco all'Angelus da Piazza San Pietro. Al termine,Bergoglio ha invitato a pregare per i popoli che soffrono per la guerra,citando Ucraina,Palestina,Israele,Sud Sudan.Poi ha ricordato la difficile situazione di Haiti."Bene la liberazione" di alcuni religiosi sequestrati,dice il, ma chiede di "liberare tutte le altre persone sequestrate".