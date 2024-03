Paolo Masella pronto a gestire la popolarità dopo il Grande Fratello | “A Verissimo ti chiamano in coppia | le serate invece…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 17 marzo 2024) Il 25 marzo verrà trasmessa la finale della 17esima edizione delcondotta da Alfonso Signorini. Si tratta della prima edizione del format nella sua versione originale dal lontano 2019, quando al timone del reality c’era Barbara D’Urso. Da quel momento, Canale 5 e Endemol Shine Italy hanno lasciato spazio solo alla formula “Vip”, proseguita per sette edizioni consecutive. Quest’anno, in occasione del “ritorno alle origini” la produzione ha scelto un cast composto da personaggi noti (come Fiordaliso, Giancarlo Mughini e Alex Schwazer). A questi, si sono aggiunte le persone comuni, i cosiddetti “nip”. Tra questi ultimi, alcuni si sono distinti per la loro personalità, dando vita a dinamiche che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico. Altri, invece, non hanno ottenuto – in sette mesi di programma – ampio spazio nel corso della diretta ...