(Di domenica 17 marzo 2024)giàe menziona ospitate in tv e serate in discoteca L'articolo proviene da Novella 2000.

Oggi, lunedì 11 marzo 2024, andrà in onda il quarantatreesimo appuntamento con il Grande Fratello . Al televoto si sfidano Anita Olivieri , Letizia Petris , Paolo Masella e Rosy Chin. Chi sarà il ... (comingsoon)

In queste ore sta girando sul web una clip all’interno della quale si vede Paolo Masella istiga re Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Nel corso della puntata di ieri del ... (tutto.tv)

Grande Fratello Alessio e Anita hanno una discussione: - Anita prova a far ingelosire Alessio con dei ballerini cubani ma lui se la prende, momento di tensione al Grande Fratello.libero

Grande Fratello, Alessio fa una scenata di gelosia ad Anita: “Non mi piacciono certe cose” - Un comportamento che però ha mandato su tutte le furie Alessio che si è poi confidato in sauna con Paolo Masella. Il ragazzo ha spiegato di non essere geloso ma di non aver apprezzato alcune battute ...tag24

Paolo Masella pensa alla popolarità post Grande Fratello - In attesa della finale, Paolo Masella pensa già alla popolarità post Grande Fratello e parla di ospitate tv e serate in discoteca. Le parole di Paolo Masella Ormai ci siamo. Tra una settimana il Grand ...novella2000