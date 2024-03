Paola Iezzi | che titolo di studio ha? Non riuscireste mai ad immaginare chi era il suo famosissimo insegnante

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 17 marzo 2024)è una delle artiste più popolari, ma sapete qual è il suodi? Non tutti sanno chi è stato il suo professore, anche lui è. È da un anno che il duo formato dalle sorellee Chiara è tornato protagonista delle scene musicali, una reunion arrivata dopo dieci anni. Una novità che ha entusiasmato i fan che stanno riempiendo i palazzetti per vedere la loro performance dal vivo. Il professore di(Ansa) – cityrumors.itProprio grazie al duo con la sorella Chiara,è diventata famosa in tutta la penisola, grazie ai successi discografici che le hanno portate in vetta alle classifiche musicali con le loro hit. La cantante però è anche ...