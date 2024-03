Pallavolo Femminile Prima Divisione Mc | la Treiese vince al tie-break contro un’ottima Del Mastro Cingoli 2-3

(Di domenica 17 marzo 2024) La squadra di Aquili ribalta lo 0-1 iniziale sul 2-1, ma le ragazze di Vagni conquistano il tie-e rimontano il quinto set. 30 punti per Marika Lancioni, 17 per Greta Gambini, 16 marzo 2024 – La Delaccarezza l’impresa ma alla fine la capolistasbanca il PalaQuaresima al tie-. Il derby e big match della 19^ giornata didiè terminato 2-3, al termine di una bellissima partita da categorie superioro. Le cingolane avrebbero meritato la vittoria per quanto si è visto in casa, però le ospiti, trascinate dalla cannoniera Marika Lancioni e dall’esperienza di Alessandra Mazzieri, sono riuscite a spuntarla in rimonta al quinto set (22-25, 25-22, ...

