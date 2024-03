Pallanuoto La capolista Bologna passa alle Saline | Jesina battuta 8-18

(Di domenica 17 marzo 2024) Mister Vastola: “”Abbiamo lotttato e siamo stati sempre in partita. Bene Giacomo Chitarroni poi Romiti e Sebastianelli ma anche Ciampichetti, Giole Zannini e il portiere Nitrati” JESI, 17 marzo 2024 – Si interrompe la striscia positiva, di due vittorie consecutive, della, contro laRari Nantes. Si affrontavano i migliori attacchi del campionato e ne è nata una partita giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Risultati ultima giornata girone d’andataserie C I felsinei sono scesi a Senigallia determinati ad imporre da subito gioco e ritmo, da vera, con pressing in anticipo e ripartenze, mettendo in difficoltà i granata di Mr Vastola. Lacomunque, e come al solito, non ha mai mollato e ha ceduto ...

