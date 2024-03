Pallamano | l’Italia adesso ci crede! Batte ancora il Belgio e accede all’ultimo playoff di qualificazione ai Mondiali!

(Di domenica 17 marzo 2024)vince a Pescara ed ottiene il pass per terzo e ultimo turno diai2025. Gli azzurri trionfano per 33-31 al ‘Pala Giovanni Paolo II’ contro il, una solida prestazione che ha confermato quanto visto settimana scorsa in trasferta in quel di Hasselt. Il match è iniziato sotto il controllo dei ‘Diavoli Rossi’. Simon Ooms ha aperto nel migliore dei modi l’incontro, gli azzurri si sono subito ritrovati ad inseguire nei primi dieci minuti d’azione. La risposta è arrivata presto da parte del, Davide Bulzamini e Marco Mengon hanno iniziato lentamente a recuperare il piccolo gap creato dei rivali. Da 2 a 5 il parziale si è spostato sul 4 a 6,è diventata pericolosa anche con Endrit Iballi ed il capitano Andrea Parisin. Raphael Kotters e ...

21-17 Avvio di ripresa straordinario degli azzurri , a segno nuovamente con Iballi. 20-17 Magia di Thomas Bortoli, che da posizione angolatissima trova ...

24-19 Perfetto il diagonale vincente di Marco Mengon. 23-19 Stavolta è Danesi a trasformare il 7 metri. 23-18 Ancora 7 metri per il Belgio a causa del fallo ...

29-26 Italia che sciupa con Bulzamini e subisce la rete di Kotters. 29-25 Ripartenza rapidissima del Belgio a segno con Braun. Mancano 10 minuti al termine ...

