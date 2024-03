Palio di Legnano 2024 | da oggi è anche sul web

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024)(Milano), 17 marzo- In cenobio al Castello disi è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Collegio dei Capitani e della Contrade. Dopo il saluto e l’introduzione iniziale del Gran Maestro Raffaele Bonito si è parlato delle corse d’addestramento previste il 14 e 28 aprile allo stadio Mari. Per la prima sessione il mossiere sarà Gennaro Milone, nella seconda sessione Davide Busatti. Per la Provaccia Memorial Favari 39ª edizione è stato incaricato come giudice di gara Renato Bircolotti. Mossiere sarà Davide Busatti. I ruoli verranno invertiti il giorno del. Online Dasarà online il nuovo sito del Collegio all’indirizzo: www.collegiodeicapitani.it. Il nuovo sito, fortemente voluto dal Gran Maestro Raffaele Bonito, sarà lo strumento che permetterà al Collegio di ...