Pagelle Juventus-Genoa 0-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 17 marzo 2024) Le, i, ile le ammonizioni di, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di. All’Allianz Stadium primo tempo con poche emozioni: Szczesny è bravo e attento su un colpo di testa di Bani. Lacrea poco e non riesce ad incidere: due occasioni per Gatti, la prima è un tiro telefonato mentre la seconda arriva la deviazione decisiva della difesa del. Sino al 60? i ragazzi di Massimiliano Allegri non riescono a sfondare, qui arriva il triplo cambio con Rabiot, Iling e Yldiz e lavive dieci minuti importanti. Ma Vlahovic non riesce a concretizzare due occasioni importanti e Iling prende il palo. Nel finale Moise ...

Pagelle E TABELLINO Juventus-GENOA 0-0: male Chiesa e Vlahovic, Szczesny decisivo - TOP Juventus – Szczesny 6,5: conti alla mano, la sua parata in avvio è decisiva per la Juventus. Ancora a freddo la ‘Signora’ viene colpita dalla capocciata di Bani. Il portiere polacco vola salvando ...calciomercato

Serie A, la Juventus sbatte sul Genoa: bianconeri ancora terzi - Il lunch match della 29esima giornata di Serie A finisce in pareggio. Allo Stadium Juventus e Genoa si dividono la posta in palio e chiudono senza gol. Crisi di risultati per Allegri che aggancia ...lalaziosiamonoi

La Juventus non sa più vincere: solo 0-0 in casa contro il Genoa. Vlahovic espulso per proteste - La Juventus non sa più vincere. Dopo il ko di Napoli e il pari che le ha imposto in rimonta l'Atalanta, la squadra di Massimiliano Allegri non riesce a mettere le mani sull'intera posta in palio per ...fcinternews