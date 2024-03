Pagelle Inter-Napoli 1-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 17 marzo 2024) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventinovesima giornata di. Al Meazza si sfidano due squadre ferite dopo l’eliminazione dalla Champions maturata negli scorsi giorni: primo tempo equilibrato, Darmian la sblocca chiudendo alla perfezione un’azione offensiva orchestrata a sinistra e si va all’vallo sull’1-0. Nella ripresa sembra tutto apparecchiato per il successo nerazzurro, invece arriva il gol dell’ex di Juan Jesus nei minuti finali. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Sommer 6; Pavard 6 (1’st Bisseck 6), Acerbi 6.5, Bastoni 6.5; Darmian 7 (39’st Buchanan sv), Barella 6.5 (26’st ...

