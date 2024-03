Ospiti Verissimo | puntata domenica 17 marzo 2024 | la storia di Patrick Zaki | Stash e un’ex gieffina da Silvia Toffanin

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 17 marzo 2024) Secondo appuntamento della settimana all’insegna di, in questa17. Dopo averci tenuto compagnia con i suoinel pomeriggio di ieri,tornerà puntuale anche oggi alle 16.30 su Canale 5 con una nuova carrellata di protagonisti e storie. Scopriamo insieme chi saranno i volti noti che accoglierà in studio.di17L’esperienza di, l’attivista per i diritti umani che ha affrontato una dura prigionia in Egitto prima di riconquistare la libertà, sarà al centro dell’intervista dinel corso della ...