Osimhen a rischio | una sensazione! Per l’Inter non l’unico cambio ? SM

(Di domenica 17 marzo 2024)è forteper la partita tra Inter e Napoli. Nonostante la convocazione di Francesco Calzona, il nigeriano dovrebbe non figurare tra i titolari. ULTIME ? Victorin panchina se non addirittura in tribuna per Inter-Napoli. A riferirlo i colleghi di Sport Mediaset XXL. L’attaccante nigeriano, che ha accusato un affaticamento muscolare nelle ultime ore, è stato convocato da Francesco Calzona, ma non dovrebbe partire dal primo minuto. In vista della partita controcapolista, il Napoli, oltre ache in caso di forfait sarà sostituito da Raspadori, farà unanche a sinistra: dentro Mathias Olivera al posto di Mario Rui. La probabile formazione del Napoli: (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, ...