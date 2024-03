Orfini Pd | Torniamo al lavoro | si vince solo uniti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) "Dobbiamo rimetterci a lavorare per costruire una soluzione che deve essere la più larga possibile". È un Pd che non intende rassegnarsi alle divisioni – che nelle ultime ore stanno emergendo inesorabilmente nel centrosinistra in vista della elezioni regionali in Basilicata – quello rappresentato da Matteo(in foto). Al dirigente dem, abbiamo chiesto un commento sulle dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Conte all’assemblea del M5s provinciale di Napoli, che in riferimento al ritiro della candidatura di Domenico Lacerenza, ha parlato "impallinamento" dovuto a "giochi tra correnti"., in Basilicata il campo largo appare un miraggio. "La vicenda lucana ha una valenza regionale, ha avuto tutto uno svolgimento obiettivamente abbastanza movimentato e particolare, noi continuamo a ripetere quello che abbiamo sempre detto: continuiamo a ...