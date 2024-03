Ora servono due vittorie potenti | Okwonkwo è carico Kaba | non si fa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) "È un punto buono considerato quanto visto in campo: partita complessa dove non abbiamo iniziato bene". La versione numero sedici di Alessandro Nesta post pareggio è, stavolta, senza grossi rammarichi. Lo Spezia ha oggettivamente fatto di più. "Abbiamo fatto qualcosa di meglio nella seconda metà del primo tempo, col palo di Girma. Nella ripresa ci siamo difesi, onestamente non eravamo brillantissimi". Continua il trend dei pareggi e delle mancatein casa. "La Serie B è una trappola gigante. Appena ti rilassi ti puniscono: il Sudtirol ha battuto la Cremonese 3-0, chi l’avrebbe mai detto? Per questo anche la Reggiana deve stare all’erta…". Continua il tormentone delle diverse prestazioni tra casa e trasferta. "Bisogna fare meglio a Reggio, sia in difesa che in attacco. Deve essere un vantaggio giocare in casa, nella mia carriera lo è sempre stato". Finalmente ...