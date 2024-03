Operaio muore colpito da una corda in un bosco delle Dolomiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024) Belluno, 17 marzo 2024 - Ancora un morto sul lavoro. Nel pomeriggio ha perso la vita unbosniaco di 41 anni in un incidente avvenuto in unin Val Visdende, nel comune di San Pietro di Cadore (Belluno). L'allarme al Suem 118 è giunto intorno alle 14.10. Secondo una prima ricostruzione dell'episodio, l'uomo sarebbe statoa morte da unastaccatasi in un cantiere. Sul posto, con l'elisoccorso sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell'Ulss 1e i carabinieri.