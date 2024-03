Omicidio di Enore Saccò Tre restano in carcere Il quarto a piede libero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Una pistola nascosta nella casa della nonna. C’è anche la detenzione di arma clandestina tra le ipotesi di reato contestate a Omar Cosi, 35enne gestore del bar Il Clan dello Zarro in piazza Marconi a Bressana Bottarone, accusato con tre complici della morte del 75enne. Ieri il gip ha sciolto la riserva e ha convalidato i quattro fermi eseguiti dai carabinieri, disponendo tre misure cautelari in. Solo nei confronti di Omar Cosi, che aveva ammesso di aver colpito a pugni la vittima ma giustificandone la morte come un incidente, il giudice Luigi Riganti ha disposto la custodia pervolontario. Sia Davide Del Bo, 40enne che venerdì si era avvalso della facoltà di non rispondere, sia Sohal Nakbi, tunisino 26enne che aveva negato il coinvolgimento nell’, ...