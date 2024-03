Omar Pedrini è malato | costretto a dire addio ai concerti | “Smetto di suonare per il cuore”

(Di domenica 17 marzo 2024) Alla fine la notizia che i suoi fan non avrebbero mai voluto ricevere purtroppo è arrivata:aie a smettere di. L’ex frontman dei Timoria convive da anni con un gravissimo problema di salute, ma finora aveva tentato di resistere con tutte le sue forze. Adesso però l’aneurisma aortico di cui soffre dal 2004, e che lo ha giàa sottoporsi a diversi interventi chirurgici, rischia di ucciderlo se non si decide ad evitare sforzi troppo grandi. E cosìsi confessa al Corriere della Sera. La rivelazione shock didiper il. – rivela ...

