Okafor | «Secondo posto o Europa League? Il Milan vuole tutto!»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 17 marzo 2024) Le parole di Noah, attaccante del, dopo la vittoria sul campo dell’Hellas Verona. Tutti i dettagli Noah, attaccante del, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul campo del Verona. VITTORIA – «Abbiamo meritato i 3 punti, non è stato semplice. Siamo in un’ottima forma e questo ci aiuta ad ottenere i risultati». MEGLIO ESTERNO O ATTACCANTE – «Mi piace giocare in entrambe le posizioni. Sono disponibile. Lì magari tocco meno palloni».ED– «Dobbiamo tenere gli obiettivi alti ma pensiamo di partita in partita. Siamo in forma, pensiamo positivo ale all’». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...