“Ogni volta che salgo sul palco il mio cuore è a rischio Ma l’ultima operazione che ho subito non esisteva 15 anni fa | ho fiducia nella scienza” | le parole di Omar Pedrini

(Di domenica 17 marzo 2024) “Per ora devo dire basta, ma per il futuro hoe nell’amore di Dio”.si sta concedendo le ultime occasioni per salutare i fan nei club italiani. Poi sarà ladi una pausa imposta da motivi di salute: “Ho sposato la figlia del mio cardiochirurgo padovano, il dottor Scalia. Proprio lui mi ha detto: da nonno dei tuoi figli sappi checoncerto è un” fa sapere al Corriere. L’artista e frontman dei Timoria come noto da tempo deve fare i conti con undelicato: “Ho scoperto il mio problema cardiaco 20fa e ho già affrontato sette operazioni al, un piccolo record” spiega. “La penultimache ho...

Tananai scherza a Viva Rai2, dove è tornato per la prima volta in pubblico dopo sei mesi di stop. Interrogato da Enrico Mentana , il cantante ha spiegato la ragione della sua passione per le maratone ... (fanpage)

Michelle Hunziker con Cesare al parco: «Il tempo più bello è con la famiglia» - «L’unico investimento a lungo termine in cui credere sempre è la famiglia». Con queste parole Michelle Hunziker tira fuori il suo lato più tenero e dolce. Dopo ...leggo

Chiara Ferragni fa una magia: nel suo canale Telegram le critiche si autocancellano - È scoppiata perciò una polemica social, capitanata da Serena Mazzini che per prima ha portato a galla il problema, nel quale si discute sul consenso e sul diritto di libertà d’espressione che ancora ...rumors

Pizza Dante come il circuito di Monza, scooter sfrecciano all’impazzata nell’area pedonale - NAPOLI – Piazza Dante trasformata in un circuito di moto gp per l’ennesima volta. Ogni fine settimana decine e decine di giovani si ritrovano nell’area pedonale della piazza per sfrecciare, impennare ...napolivillage