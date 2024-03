Oggi riposo Via alla diaspora dei nazionali Domani al lavoro solo mezza squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Un altro giorno die poi ciò che resta del Bologna si ritroveràa Casteldebole più per tirare il fiato che per preparare la sfida con la Salernitana in programma l’1 aprile, lunedì di Pasquetta, dopo la sosta. Quindici sono i convocati in nazionale che in queste ore stanno raggiungendo le rispettive rappresentative: Skorupski, Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen, Ilic, Freuler, Aebischer, Fabbian, Ferguson, El Azzouzi, Urbanski, Ndoye, Orsolini e Castro. Si fa prima a redigere la lista di quelli che resteranno a lavorare a Casteldebole con Motta: Ravaglia, Bagnolini, Beukema, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis, Moro, Saelemaekers e Odgaard. Moro e Saelemaekers, dunque, a questo giro non sono saliti sull’autobus della nazionale, rispettivamente con Croazia e Belgio. Un motivo in più per lavorare sodo a Casteldebole ...