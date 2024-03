Novità Apple | arriva il primo anello ‘intelligente’ le sue funzioni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 17 marzo 2024) Una importantissimaquella chedal mondo dellal’Ring, ilintelligente: quali sono le suenon ha alcuna intenzione di fermarsi ed è pronta a regalare al suo pubblico un nuovo gioiello. Nelle ultime ore, infatti, non si sta parlando d’altro delintelligente pronto a cambiare il mondo della tecnologia. Stiamo parlando dell’Ring. Attualmente ci stanno ancora lavorando, ma l’obiettivo è quello di metterlo in commercio quanto prima.l’Ring (Foto Facebook) Cityrumors.itNonostante non sia stata ancora comunicata la data di uscita (come riportato in precedenza è ...