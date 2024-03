Nove auto elettriche per la raccolta rifiuti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Aemme linea ambiente vira verso il green scegliendo di inserire nella flotta dei mezzi che si occupano dellaaltri tre mezzi elettrici che avranno come campo di utilizzo Magenta: i tre nuovi mezzi vanno da aggiungersi ai sei già presenti dall’estate 2022 ed è proprio a fronte dei buoni risultati già ottenuti, che Ala ha deciso d’investire nuovamente sulla mobilità sostenibile. I nuovi acquisti sono stati presentati questa settimana sulla piazza del municipio di Magenta: anche in questo caso si tratta di quadricicli, dotati di vasca e alimentati elettricamente, particolarmente rapidi e molto compatti, in grado di muoversi agilmente anche in strade strette. Rispetto ai veicoli a combustione interna, alimentati, cioè, a diesel, benzina o gas, questi mezzi circolano senza emissioni e sono, dunque, una risposta efficace per ridurre ...